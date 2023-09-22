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В Ханты-Мансийске открылась Всероссийская конференция финно-угорских писателей

12:59
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Приехали сотни участников

Развитию самобытной финно-угорской культуры, в первую очередь литературы, посвящена всероссийская конференция в Ханты-Мансийске.

Мероприятие собрало в столице Югры сотни участников: писателей, ученых, переводчиков, представителей малых коренных народов Севера. Таких народов только в нашей стране - больше десятка. И несмотря на относительную малочисленность, их вклад в многонациональную культуру России огромен.

По словам организаторов, форум станет уникальной площадкой для диалога авторов, издателей и читателей, поможет привлечь не только профессионалов, но и подрастающее поколение.

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Всероссийская конференция финно-угорских писателей
Всероссийская конференция финно-угорских писателей
Всероссийская конференция финно-угорских писателей
Всероссийская конференция финно-угорских писателей
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