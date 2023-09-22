Мемориальная доска в память академика Эрика Галимова появилась в Москве

Он был одним из мировых лидеров в изучении изотопной геохимии углерода

Увековечивая достижения отечественной науки: в Москве на фасаде Института геохимии имени Вернадского открыли мемориальную доску в честь бывшего директора вуза, знаменитого академика Эрика Галимова.

Он был одним из основоположников и мировых лидеров в изучении изотопной геохимии углерода. Внёс фундаментальный вклад в решение проблем глобальной планетологии, раскрыл тайны ранней истории Земли и космохимии. Галимов впервые исследовал состав углерода лунного грунта, доставленного автоматической станцией "Луна-16".

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