Собянин рассказал о полезных функциях Московского портала потребителей

За год москвичи обратились к нему 750 тысяч раз

Жители Москвы за год больше 750 тысяч раз посетили портал потребителей города. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в пятницу, 22 сентября.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, столичному порталу потребителя исполнился один год. Он помогает покупателям или заказчикам услуг узнать о своих правах.

На портале размещено свыше 230 полезных статей, инструкций и видео, связанных с защитой потребительских прав. Есть правовая информация и бесплатные обучающие курсы. Также можно воспользоваться сервисом "Электронный помощник" и в несколько кликов составить претензию или судебный иск.

Собянин отметил, что порталом активно пользуются горожане: за год его посетили больше 750 тысяч раз. Чаще всего жители интересуются, как вернуть товар, купленный онлайн, и куда обращаться, если были нарушены их права.

Для регистрации на портале не нужен отдельный аккаунт, достаточно иметь учетную запись на mos.ru.

Годом ранее, при запуске портала, Собянин подчеркивал, что главная его особенность — он не предлагает и тем более не навязывает платные юридические услуги (они тоже могут быть необходимы, но далеко не всегда). Миссия портала — вооружить потребителя грамотными инструкциями и готовыми шаблонами документов, чтобы он с минимальными затратами времени и сил мог отстоять свои права.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"