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"Лучшее в мире командование": в США оценили генералов ВС России

11:34
  • пятница
  • 22 сентября 2023

У ВСУ нет шансов

Для Украины все кончено. Российское военное руководство не оставляет ВСУ никаких шансов на победу, убежден бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Экс-разведчик ВС США Риттер: хорошо подготовленная армия России уничтожит ВСУ
Экс-разведчик Риттер: военное командование США не допустит конфликта с Россией

По словам эксперта, российской армией руководят лучшие в мире офицеры. Риттер уверен, в частности, что командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Романчук превосходит любого американского генерала.

То же можно сказать, по мнению эксперта, и об остальных русских генералах. У российской армии отличное руководство, а также великолепное оружие и мотивация. У украинцев нет шансов победить Россию на поле боя, заключил Риттер в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show.

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