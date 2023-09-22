У ВСУ нет шансов

Для Украины все кончено. Российское военное руководство не оставляет ВСУ никаких шансов на победу, убежден бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По словам эксперта, российской армией руководят лучшие в мире офицеры. Риттер уверен, в частности, что командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Романчук превосходит любого американского генерала.

То же можно сказать, по мнению эксперта, и об остальных русских генералах. У российской армии отличное руководство, а также великолепное оружие и мотивация. У украинцев нет шансов победить Россию на поле боя, заключил Риттер в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show.

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