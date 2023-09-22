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Reuters: G7 попробует привлечь Индию к санкциям против российских алмазов

11:59
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Индия является одним из ведущих мировых центров по огранке и полировке драгоценных камней

Государства "Большой семерки" (G7) планируют обсудить с властями Индии возможность введения рестрикций в отношении российской алмазной отрасли. Об этом рассказали осведомленные источники.

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По словам собеседников Reuters, западные страны отправляют своих представителей в Индию, чтобы обсудить потенциальные последствия любых ограничений G7 на импорт российских алмазов.

Воплощение плана по санкциям против российских алмазов во многом будет зависеть от позиции Нью-Дели, поскольку Индия является одним из ведущих мировых центров по огранке и полировке драгоценных камней, напоминает агентство.

В начале сентября председатель Евросовета Шарль Мишель подтверждал, что страны Евросоюза активно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России. Политик заявил, что "это пример области, где должно быть сделано больше".

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что санкции пытаются затормозить развитие страны, однако они, в то же время, его стимулируют экономику, заставляя двигаться вперед.

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