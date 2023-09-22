Минобороны сообщило об очередной попытке ВСУ атаковать Крым

Противник использовал ракеты

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации. Как сообщили в Минобороны России, противник использовал ракеты.

В сообщении военного ведомства указано, что 22 сентября около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и БПЛА по объектам на территории Российской Федерации.

Угрозу обнаружили дежурные средства ПВО у западного побережья полуострова Крым. Силами противовоздушной обороны уничтожены украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.

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