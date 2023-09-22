Предполагается заменить их французами и американцами

Армения потребовала создать миротворческие силы под эгидой ООН для поддержания стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе. Как заявил на заседании Совбеза международной организации глава армянского МИД Арарат Мирзоян, основу миротворческого контингента должны составить военнослужащие стран НАТО – Франции и США.

20 сентября в Министерстве обороны России сообщили, что при посредничестве миротворцев достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В Кремле, в свою очередь, отметили, что между Арменией и Азербайджаном остается много технических моментов по договору о Карабахе, но у сторон есть все предпосылки для его заключения, передает RT.

Эксперты отмечают, что Франция и США – союзники Пашиняна, которые подталкивают его к антироссийским действиям. Их основная цель – отобрать у России статус главного миротворца в Закавказье и передать его Западу.

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