Запад не считает Киев полноценным партнером

Украина и Польша перегрызлись "за корку черствого хлеба", причем примеру поляков последовали Венгрия и Словакия. Об этом в пятницу, 22 сентября, напомнил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнером и "в польский грош ее не ставят, не то что в злотый". Как только поддержка Киева стала невыгодна Варшаве, она дала Украине от ворот поворот.

По мнению Медведева, "с такими союзниками и врагов не надо", хотя жаль, что "народы этих стран – миллионы граждан начнут просто исчезать".

Ранее журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник в американской разведке сообщил, что в США считают, что Россия уже победила в конфликте на Украине, хотя Белый дом и американские средства массовой информации лгут про это.

Польша объявила о прекращении поставок оружия Украине, с которой у Варшавы возник сельскохозяйственный конфликт. Источники утверждают, что поставлять вооружения Киеву больше не собирается и Турция.

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