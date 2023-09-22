Минск заверил в отсутствии угроз другим странам от учений в Белоруссии

В стране проводят маневры для поддержания боеготовности войск

Стартовавшие в Белоруссии военные учения не несут угрозы соседним странам, они соответствуют всем международным обязательствам республики. Об этом заявил в пятницу, 22 сентября, начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич.

Военный подчеркнул, что белорусская армия всего лишь отрабатывает вопросы защиты государства и совершенствования уровня подготовки войск.

При этом Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе была надлежащим образом и своевременно уведомлена об учениях, сообщает ТАСС.

Комментарий Гулевича последовал за объявлением о том, что комплексное учение Вооруженных сил Белоруссии пройдет с 22 по 26 сентября. Его цель — совершенствование уровня готовности органов военного управления оперативных объединений.

Военные учения постоянно проводят и государства — члены НАТО, причем в российском МИД отмечали, что данные маневры становятся все более агрессивными и провокационными. В ведомстве указали на то, что учения Североатлантического альянса намерено проводятся в основном вблизи российских границ.

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