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Волонтерские центры Москвы приглашают жителей столицы на "Добрые выходные"

12:42
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Горожане также могут посетить "Добрые уроки"

В рамках проекта "Добрые выходные" жители и гости столицы могут посетить волонтерские центры Москвы и ознакомиться с их деятельностью. Об этом в пятницу. 22 сентября, рассказали в пресс-службе городского комитета общественных связей и молодежной политики.

В столице работают четыре современно оборудованные локации для волонтерства и помощи, в которых проходят мастер-классы, развивающие тренинги, добрые акции, функциональные инструктажи, полезные программы по добровольческой деятельности.

Каждую неделю все центры волонтерской деятельности проводят "Добрые выходные" – уютные и полезные встречи для неравнодушных москвичей, которые можно посетить вместе с детьми.

Кроме того, горожане могут посетить "Добрые уроки". Эта инициатива позволяет активно взаимодействовать образовательным организациям с волонтерскими окружными центрами. "Добрые уроки" в школах открывают дверь в увлекательный мир социально полезных дел для юных волонтеров. Обратиться по вопросу проведения "Доброго урока" могут любая школа или высшее, среднее учебное заведение, отправив запрос на почту partner@mosvolonter.ru. Наличие волонтерского отряда в образовательном учреждении не является обязательным условием.

По будням и субботам центры "Доброе место" работают с 10:00 до 21:00, по воскресеньям – с 10:00 до 19:00.

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