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ВСУ стянули стратегические резервы к Работино

12:47
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Киев копит силы для нового наступления

Киевский режим копит силы для нового наступления. Командование ВСУ перебрасывает стратегические резервы на ореховское направление, под село Работино в Запорожской области.

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Как сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, ВСУ готовят третью волну наступления. Они попытаются вклиниться в первую линию российской обороны, чего им не удается сделать уже более 3,5 месяцев, и прорваться к Токмаку.

По словам Рогова, ВСУ уже перебросили 11 бригад, один полк, два батальона, три группы аэроразведки и подразделение морского центра сил спецопераций. Противник попытается колоссальными силами на очень узком участке фронта продавить оборону ВС России. В то жэе время, с российской стороны постоянно работает артиллерия, военные ВСУ жалуются на "огневой вал", который катится по их позициям, передает РИА Новости.

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