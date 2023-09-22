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Собянин принял решение вдвое ускорить реализацию программы реновации

13:09
  • пятница
  • 22 сентября 2023

С начала реализации программы реновации в столице организовано расселение 834 старых домов

Сергей Собянин распорядился обеспечить ускорение программы реновации столичного жилфонда в два раза.

С начала реализации программы реновации в столице было организовано расселение 834 старых домов. Жители 540 из них, это 92,1 тысяча горожан, уже получили новые квартиры.

В некоторых районах Москвы первый этап программы реновации завершился досрочно. Более того, ускорились сроки переселения домов второго (2025‒2028 годы) и третьего (2029‒2032 годы) этапов: жители 75 домов получат новые квартиры быстрее, чем планировалось.

С начала 2023 года было подобрано 27 территорий под строительство, а в эксплуатацию введено 36 домов. В 2023 году полностью расселено 153 домов. Ключи от новых квартир уже получили все проживавшие там горожане – более 27 тыс. человек. До конца сентября планируется начать переезд более 7 тыс. человек", – подчеркивается в сообщении.

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