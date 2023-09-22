ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России вызвал посла Болгарии

13:23
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Это связано с недружественными действиями Софии

Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин будет вызван в Министерство иностранных дел России в связи с высылкой священников Русской православной церкви (РПЦ) из этой страны. Об этом в пятницу, 22 сентября, рассказала посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
Киев решил привлечь Болгарию к созданию альтернативного зернового коридора

Дипломат отметила в эфире телеканала "Россия-24", что с болгарским дипломатом "будет определенный разговор", однако "зеркальные действия в отношении Болгарской православной церкви в Москве никто предпринимать не будет".

Митрофанова подчеркнула, что "мы же не варвары".

Ранее российское Министерство иностранных дел отреагировало на недопуск российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона. Французского посла Пьера Леви вызвали в российское внешнеполитическое ведомство, чтобы выразить решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями.

Кроме того, посол Армении Вагаршак Арутюнян получил ноту протеста от российских дипломатов из-за серии недружественных шагов со стороны Еревана.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.