МИД России вызвал посла Болгарии

Это связано с недружественными действиями Софии

Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин будет вызван в Министерство иностранных дел России в связи с высылкой священников Русской православной церкви (РПЦ) из этой страны. Об этом в пятницу, 22 сентября, рассказала посол России в Софии Элеонора Митрофанова.

Дипломат отметила в эфире телеканала "Россия-24", что с болгарским дипломатом "будет определенный разговор", однако "зеркальные действия в отношении Болгарской православной церкви в Москве никто предпринимать не будет".

Митрофанова подчеркнула, что "мы же не варвары".

Ранее российское Министерство иностранных дел отреагировало на недопуск российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона. Французского посла Пьера Леви вызвали в российское внешнеполитическое ведомство, чтобы выразить решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями.

Кроме того, посол Армении Вагаршак Арутюнян получил ноту протеста от российских дипломатов из-за серии недружественных шагов со стороны Еревана.

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