В Кремле прокомментировали подготовку к переговорам Путина и Эрдогана

Встреча согласовывается за считанные часы

Точная дата переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана пока не определена. Информацию о подготовке разговора двух лидеров прокомментировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в графике Путина такого пункта пока нет. Однако известно, что между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часты, так что при необходимости проблем с их организацией не возникнет.

В Анкаре ранее заявили, что рассчитывают провести в ближайшие дни телефонные переговоры президентов России и Турции по "зерновой сделке" – в частности, переработку российского зерна для нуждающихся в продовольствии африканских стран. Также стороны намерены обсудить предложенный Россией проект "газового хаба", передает РИА Новости.

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