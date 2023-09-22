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В Госдуме пообещали, что правила осеннего призыва в 2023 году не изменятся

13:45
  • пятница
  • 22 сентября 2023

В России изменили призывной возраст

Осенний призыв на срочную службу в российской армии 2023 году пройдет по прежним правилам. Об этом в пятницу, 22 сентября, рассказал председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий подтвердил, что основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме.

Кроме того, рамки призывного возраста во время осеннего призыва останутся прежними, а корректировки законодательства в этой сфере вступят в силу лишь с 2024 года, цитирует депутата ТАСС.

В августе российский лидер Владимир Путин подписал поправки, согласно которым верхняя планка призывного возраста в нашей стране повышается до 30 лет. Подписан также закон, который вводит запрет на выезд за границу для гражданина с момента вручения ему повестки.

Между тем глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что необходимо продумать возможность предоставления отсрочки от службы в армии IT-специалистам до 30 лет.

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