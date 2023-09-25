Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Меркурий в Деве нашел благодарного и влиятельного слушателя в лице Юпитера

Овны

Вам звезды обещают прибыль, повышение зарплаты или новый источник доходов. Но только в том случае, если вы готовы много работать. Деньги "из воздуха" - не ваша история!

Тельцы

Юпитер в вашем знаке переполняет энергией, а поддержка Меркурия посылает правильные идеи. Ситуации, про которые мы говорим "Вот это повезло", сегодня найдут вас.

Близнецы

Вы сегодня сможете открыть семейные тайны, узнать что-то новое о своих предках. Если вам это интересно, погружайтесь в историю, вас ждут открытия, волнующие до слез.

Раки

В последнее время вы все смелее ведете себя в социуме, и это радует. Сегодняшний день принесет шансы найти новых друзей, партнеров или даже свою вторую половинку.

Львы

Удачный день для запросов о повышении зарплаты, поиска новых видов дохода и других способов стать богаче. Кроме того, вас может найти новая работа.

Девы

Меркурий в вашем знаке нашел благодарного и влиятельного слушателя в лице Юпитера. Вам тоже сегодня повезет с преподавателем, репетитором, юристом, консультантом.

Весы

У вас сегодня интересный день – вы получите тайные доходы или узнаете чужие секреты. Соблазн поделиться с кем-то тайной будет велик. Как думаете, устоите ли вы?

Скорпионы

Свободные от отношений представители знака познакомятся с человеком, который их заинтригует. Семейных тоже посетит игривое настроение, так что вечер не будет скучным!

Стрельцы

Юпитер и Меркурий в земных знаках дадут сегодня подзаработать даже таким немеркантильным людям, как вы. Ищите свои пути к богатству, проявляйте фантазию.

Козероги

Будет и на вашей улице праздник, решили планеты. У вас сегодня все будет получаться, особенно творческие проекты и занятия иностранным языком.

Водолеи

Луна в вашем знаке в прекрасных отношениях с Солнцем в Весах. Оба светила в знаках Воздуха, а значит, вам можно рассчитывать на успех в учебе, поездках и юридических делах.

Рыбы

Вы сегодня подберете нужные слова и выкрутитесь из любого положения. Это прекрасный день для собеседований, переговоров, заключения сделок, первых свиданий.

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