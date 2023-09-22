Глава Севастополя сообщил о ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота

Украина вновь пыталась атаковать Крымский полуостров

Ракетный удар был нанесен украинской армией по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом в пятницу, 22 сентября, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, после попытки атаки ВСУ возле театра Луначарского в центре Севастополя упал осколок боеприпаса.

Развожаев призвал горожан при обнаружении подобных элементов не подходить к ним, а обращаться в экстренные службы. Губернатор Севастополя не исключил возможность еще одной попытки Украины атаковать город.

Этому предшествовало сообщение российского Министерства обороны о том, что киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории России. При этом была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и дронами.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация на территории Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

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