Пожар в Щелкове локализован на площади в 2000 "квадратов"

Часть торгово-офисного центра обрушилась

Торгово-офисное здание горит в подмосковном Щелкове. По последним данным, возгорание локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, эпицентром пожара стала мансарда в здании торгово-офисного центра на 1-м Советском переулке в Щелкове. Площадь возгорания составила около 1 тысячи квадратных метров.

Затем мансарда обрушилась, площадь пожара увеличилась вдвое. В тушении пожара задействованы 78 человек и 27 единиц техники. Причины ЧП выясняет Щелковская городская прокуратура. Погибших и пострадавших нет, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"