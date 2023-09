Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: зимой украинцам придется покинуть города

К этому, по мнению эксперта, приведет отсутствие тепла и света

Жителей Украины ожидает холодная зима без тепла и электричества. Такое предупреждение сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

По мнению эксперта, оставшись без тепла и света, украинцы будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев и Львов. При этом у киевского режима резервов для замены погибших солдат ВСУ не останется.

В итоге "зима станет решающим этапом",страна просто не сможет продолжать боевые действия, цитирует Джонсона РИА Новости.

Ранее заместитель главы офиса украинского президента Алексей Кулеба заявлял, что у страны впереди тяжелые месяцы, поскольку "Россия будет атаковать объекты энергетической и критически важной инфраструктуры".

При этом бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупреждал, что массовые демонстрации против политики пока еще действующего президента Украины Владимира Зеленского начнутся уже этой зимой, "когда не будет ни света, ни воды, ни горячей, ни холодной, когда не будет работать канализация, когда это все замерзнет, когда будут блэкауты по всей стране".

