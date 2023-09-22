ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с Совбезом отношения с соседними странами

14:55
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Объем работы большой, заявил президент

Вопросы безопасности и развитие партнёрства с ближайшими соседями стали главными темами сегодняшнего заседания Совбеза России.

Владимир Путин провёл оперативное совещание из Кремля в режиме видеоконференции. В дискуссии приняли участие премьер-министр, спикер Госдумы и главы силовых ведомств.

"Уважаемые коллеги, добрый день! Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнёрами. Объём работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе. У нас несколько докладчиков. Пожалуйста, начнём с вопросов безопасности – Бортников Александр Васильевич", - начал заседание Владимир Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.