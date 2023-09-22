Путин обсудил с Совбезом отношения с соседними странами

Объем работы большой, заявил президент

Вопросы безопасности и развитие партнёрства с ближайшими соседями стали главными темами сегодняшнего заседания Совбеза России.

Владимир Путин провёл оперативное совещание из Кремля в режиме видеоконференции. В дискуссии приняли участие премьер-министр, спикер Госдумы и главы силовых ведомств.

"Уважаемые коллеги, добрый день! Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнёрами. Объём работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе. У нас несколько докладчиков. Пожалуйста, начнём с вопросов безопасности – Бортников Александр Васильевич", - начал заседание Владимир Путин.

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