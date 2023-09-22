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Продолжается приём заявок на конкурс "Это у нас семейное"

15:53
  • пятница
  • 22 сентября 2023

В соревновании участвуют семьи из всех регионов России и 25 стран

Продолжается приём заявок на конкурс "Это у нас семейное". Мероприятие проводится в рамках проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В соревновании участвуют семьи из всех регионов России и 25 стран. Для конкурсантов это уникальная возможность узнать больше о своих предках, возродить семейные традиции, а также интересно и с пользой провести время вместе. Организаторы получают огромное количество заявок. Среди них - от дружной многодетной семьи Ирины Антоновой из Москвы.

"Я думаю, что участие в этом конкурсе станет отличным объединяющим опытом для всей семьи и позволит нам познакомиться с другими интересными семьями, и стать частью большого сообщества российских семей-единомышленников. И, конечно же, мы хотим не только участвовать, но и победить в этом конкурсе и отправиться в большое семейное путешествие", - говорит Ирина Антонова, полуфиналистка трека "Здравоохранение" конкурса управленцев "Лидеры России".
 

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