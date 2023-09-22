А также проект "Волонтёрские отряды первых"

Как стать волонтёром и совершенствовать навыки - расскажут представители "Движения первых". В Москве стартовала масштабная акция "Благо твори", а также флагманский проект "Волонтёрские отряды первых".

Педагоги и школьники-активисты представят современные форматы добровольческой деятельности. Подростки также могут выполнять задания в рамках проекта "Большой волонтёрский план". Например, оказывать помощь пожилым гражданам. За добрые дела начисляют баллы в специальном сервисе.

"У нас замечательные дети, подростки в нашей стране, и большинство из них хотят быть полезными и участвовать в социальных проектах. Сегодня в 15 тысячах школ уже есть волонтёрские отряды, они зарегистрированы на платформе ДОБРО.РУ. 2 млн подростков до 18 лет принимают участие в разных волонтёрских активностях, но, если вот так вот встретиться, пообщаться и спросить их, кто хотел бы, то на самом деле их гораздо больше", - говорит Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель платформы "Добро.ру".



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