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Московские врачи помогли баскетболисту восстановиться с помощью инновационной разработки

15:12
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Всего через полтора месяца после рецидива старой травмы он вернулся в зал

Баскетболист Артем Забелин сейчас легко выполняет любые упражнения, ему под силу самые разные виды нагрузок. Занятия в зале, потом в бассейне. Есть возможность и потренироваться с мячом. Трудно поверить - но полтора месяца назад он перенес сложнейшую операцию на позвоночнике. Случился рецидив старой травмы спины.

Забелин оказался в столичном спинальном центре, где разработана своя уникальная методика стабилизации позвоночника, позволяющая спортсменам в кратчайшие сроки вернуться в большой спорт.

"Пациент ранее был оперирован в другой стране, там уже был установлен имплант. Мы его во время нашей операции убрали, сделали реконструкцию и сделали стабилизацию уже с помощью нашей динамической системы", - рассказал Дмитрий Дзукаев, врач-нейрохирург, руководитель московского спинального центра ГКБ №67 им. Ворохобова.

Раньше позвоночник часто фиксировали титановые конструкции, а реабилитация занимала долгие месяцы. Профессиональным спортсменам после таких хирургических вмешательств чаще всего приходилось заканчивать карьеру. В новой методике, разработанной нейрохирургами при грантовой поддержке мэра Москвы, используют динамические импланты. Они позволяют исключить их смещение. А период восстановления занимает значительно меньше времени.

"Сделали контрольное МРТ, увидели, что мышцы, связки, кожа - все срослось, швы мы сняли, с этого момента активность нашего пациента, активность спортсмена обуславливается только его физической готовностью, в чем мы ему тоже помогаем, проводя вот такие циклы восстановительного лечения", - продолжил Дзукаев.

В столичном спинальном центре - уже целая музейная коллекция благодарностей - от баскетболистов, футболистов, фигуристов, борцов. Подобные методики, впрочем, не только для известных спортсменов. С их помощью возвращают активность и другим пациентам. А результат своей работы врачи проверяют лично и, как говорится, в деле - на товарищеском баскетбольном матче. В нем участвуют сотрудники клиники и десять их подопечных, прооперированных в спинальном центре.

Артем Забелин в этом первом матче после восстановления, конечно же, сразу принес очки своей команде. Товарищеский матч закончился со счетом 83:91 в пользу спортсменов. Но это тот случай, когда победителями себя чувствовали все. 

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Хирурги проводят операцию
Баскетболист Артем Забелин проходит реабилитацию
Баскетболист Артем Забелин проходит реабилитацию
Хирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
Баскетболист Артем Забелин
Баскетболист Артем Забелин
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