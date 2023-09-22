В Москве открылась выставка работ Сергея Андрияки

Представлено более 500 картин

В российской академии художеств открылась выставка работ Сергея Андрияки. Более 500 картин собраны в просторных залах на Пречистенке.

Сергей Андрияка - признанный мастер акварельной живописи. Также он виртуозно владеет техниками темперы , гуаши и масла. Художник-реалист Андрияка создаёт картины, пронизанные любовью к родной земле. Любое состояние природы может стать для него темой для его творчества.

Вглядываясь в полотна и следуя за кистью автора зритель словно поднимается над суетой и видит естественную красоту.

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