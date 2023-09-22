Переосмысленную "Царскую невесту" покажут в Москве

В музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко — премьера

Новый сезон - с премьеры! Сегодня вечером в музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко представят оперу "Царская невеста". В таком прочтении шедевр Римского-Корсакова публика ещё не видела. Не в эпоху грозного царя, а в далёкий 2072 год перенесётся зритель.

За кулисами исполнители ещё получают наставления от режиссера, а в зрительном зале уже появляются первые гости. Новый сезон Музыкальный театр на Большой Дмитровке начинает с большой и очень ответственной премьеры. Оперу Римского-Корсакова "Царская Невеста" в этих стенах ставили почти столетие назад. Теперь на этой сцене она предстанет перед зрителями в новом прочтении.

"По сути, все произведения классические. Наших замечательных композиторов и писателей. Они актуальны сегодня, завтра и послезавтра. Здесь мы попытались воссоздать будущее с артефактами и элементами настоящего и прошлого, и заглянуть в будущее через прошлое и настоящее", - говорит Дмитрий Белянушкин, режиссер-постановщик.

Исторический сюжет о женитьбе Ивана Грозного на Марфе Собакиной молодой режиссер-постановщик Дмитрий Белянушкин переносит из далекого прошлого в не такое уж и отдаленное будущее - в условный 2072 год. В этом альтернативном мире нет роботов и летательных аппаратов, зато присутствуют элементы привычные для светских поколений.

Вернулись в мир-антиутопию монархия, традиционная культура, домострой, наряды и канувшие в лету персонажи. Впрочем, их образы в постановке собирательны.

"Малюта Скуратов - весёлый злодей, который здесь предстаёт сначала в облике гуляки в гостях у Грязнова, потом вестником, что царь выбрал Марфу своей невестой, в общем такая роль и веселая с одной стороны, и страшная - с другой!" – говорит Роман Улыбин, заслуженный артист России, исполнитель роли Малюты Скуратова.

Партию Марфы - главной героини, разлученной как и в классическом сюжете с возлюбленным и отравленной обезумевшим от любви к ней опричником Грязновым - исполняет Елизавета Пахомова. Это дебют певицы на большой сцене.

"Свои ноты я, конечно, туда вкладывала, свою силу, свою душу, свое восприятие. Какую-то вот боль. Может, она какая-то сильная и приземленная", - говорит актриса.

Примерить на себя сегодняшних - те самые обстоятельства, в которых оказались герои классической повести - главная концепция создателей спектакля. Удивить зрителей таким аттракционом получилось!

Ещё более ошеломляющая развязка ждет зрителей в конце спектакля! Премьерный показ уже сегодня. Новые составы обещают быть ещё одним подарком для зрителей!

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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