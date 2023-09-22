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Дуда поставил перед Украиной невыполнимое условие вступления в ЕС

14:32
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Киев должен справиться с постсоветским наследием

Президент Польши Анджей Дуда обозначил цели, которых Варшава намерена достичь во время своего председательства в Евросоюзе в 2025 году. В частности, польское руководство намерено добиваться вступления Украины и Молдавии в ЕС.

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Что же касается Украины, то она для вступления в Европейский союз должна собственными силами справиться с постсоветским наследием, заявил Дуда. Он пояснил: это, в частности, означает искоренение коррупции.

Польский президент уточнил, что Киеву предстоит множество очень важных и трудных изменений. Украинские власти должны ввести транспарантный механизм в администрации и экономике, обеспечить соблюдение закона, ввести климатическое регулирование, передает РИА Новости.

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