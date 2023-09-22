В Крыму опровергли фейк о ракетном ударе по Бахчисараю

Его распространяют украинские СМИ

В окрестностях города Бахчисарай от обломков сбитой ракеты произошло возгорание травы. Об этом в пятницу, 22 сентября, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Чиновник в своем Telegram-канале опроверг распускаемые украинскими журналистами слухи о том, что по Бахчисараю якобы был нанесен удар Вооруженными силами Украины.

Как подчеркнул Крючков, сообщения о якобы ракетном ударе по городу — это "вброс и фейк".

Этому предшествовало сообщение главы Севастополя Михаила Развожаева о том, что ракетный удар был нанесен украинской армией по штабу Черноморского флота. Политик заявил, что не исключает возможность еще одной попытки Украины атаковать город.

Киевский режим уверяет, что ведет исключительно оборонительные действия в пределах Украины. Однако Киев называет Крым своей территорией, "незаконно аннексированной" и "оккупированной" Россией, а потому считает удары по полуострову оправданными.

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