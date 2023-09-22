Минэнерго пообещало новые меры на рынке топлива

Уже введен запрет на его экспорт

Российский кабмин прорабатывает новые системные меры на рынке топлива, часть из них касаются фискальной системы. Об этом в пятницу, 22 сентября, рассказал директор департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики России Антон Рубцов.

Как уточнил политик, прорабатываются варианты, связанные и с пошлинами, и с налогами. Они "позволят сделать так, чтобы "мы экономическими мерами, не нарушая ту систему, которую мы создали", отрегулировали ситуацию на топливном рынке.

Рубцов пообещал, что ситуация с ценами на топливо в России "в скором времени перестанет быть настолько болезненной и, соответственно, продукт (бензин и дизель) будет поставляться в том числе аграриям по приемлемым ценам в достаточном объеме", сообщает ТАСС.

Ранее первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что запрет экспорта бензина и дизельного топлива введен бессрочно, а его отмена будет зависеть от результатов и насыщения рынка. Данная мера направлена на пресечение "серого экспорта" нефтепродуктов и насыщения внутреннего рынка.

Заместитель председателя Госдумы России по экономической политике Артем Кирьянов отмечал, что на сегодняшний день в стране есть все предпосылки для снижения цен на бензин, поэтому "оснований для системной озабоченности пока нет".

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