Собянин: С начала года передали под заселение 29 домов по программе реновации

План на 2023 год уже выполнен на 65%

С начала 2023 года под заселение по программе реновации было передано 29 домов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Участники программы реновации в этом году начали переезжать в 29 новостроек – план на 2023-й уже выполнили на 65%. С января ввели в эксплуатацию больше 639 тыс. кв. м жилья из запланированных 1,2 млн кв. м", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы также сообщил, что квартиры передаются жителям с улучшенной отделкой – по стандартам программы реновации.

С начала реализации программы реновации в комфортное жилье переехали 43,6 тыс. семей, больше 7 тыс. сейчас переезжают или оформляют необходимые документы. У всех переезжающих есть возможность воспользоваться бесплатным городским сервисом, в рамках которого можно вызвать грузчиков и перевезти мебель, вещи и бытовую технику.

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