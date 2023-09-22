Лукашенко: США дали отмашку Польше "сливать" Зеленского

Киев и Варшава поссорились из-за украинского зерна

Американские власти уже дали отмашку Польше "сливать" президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал в пятницу. 22 сентября, белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, которые приводит Sputnik Беларусь, Варшава "сегодня давит эту бедную Украину", потому что "уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он".

Белорусский политик при этом заявил о необходимости защититься, поскольку "мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши".

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украина и Польша перегрызлись "за корку черствого хлеба", причем примеру поляков последовали Венгрия и Словакия. По словам политика, даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнером и "в польский грош ее не ставят, не то что в злотый".

Польский президент Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим и заявил, что Варшава не планирует передавать Киеву вооружения, которое специально было закуплено у НАТО для защиты польских границ.

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