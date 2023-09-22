Один военнослужащий погиб в результате ракетного удара по штабу ЧФ

ПВО сбила пять ракет

Один военнослужащий погиб в результате ракетного удара, нанесенного киевским режимом по Севастополю. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в ходе отражения ракетной атаки силами противовоздушной обороны сбито пять ракет.

По данным ТАСС, обломки после ракетного удара по штабу ЧФ разбросаны на сотни метров. Губернатор Севастополя заявил, что гражданская инфраструктура вокруг здания и находившиеся на улицах люди не пострадали.

Пожарные тушат пожар в здании штаба, на месте работают сотрудники МЧС России, в готовность привели аэромобильную группировку. Местных жителей просят покинуть центральные улицы Севастополя. Территория штаба ЧФ в радиусе двух кварталов оцеплена полицией.

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