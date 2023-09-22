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"Они заигрались": депутат Верховной рады оценил действия украинских властей

15:50
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Запад указал Зеленскому на его место

Провальное выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН указывает на несостоятельность внешнеполитической стратегии Киева. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

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"По визиту Зеленского — совсем не так, как было в прошлом году. И это очень важный сигнал нашей власти. Они заигрались!" – написал Гончаренко*.

При этом парламентарий подчеркнул, что для достижения своих целей действующий президент Украины должен кардинально изменить подход к реализации внешнеполитической стратегии страны. По его словам, провальное выступление Зеленского на заседании СБ ООН свидетельствует о необходимости реформирования ВСУ.

Он также добавил, что, несмотря на многочисленные обещания американских политиков, Вашингтон не будет поддерживать киевский режим "бесконечно". В связи с этим нынешний украинский лидер должен научиться не только самостоятельности, но и решимости.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что страны Запада планируют отказаться от широкомасштабной поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского. По мнению военного аналитика, провал контрнаступления ВСУ заставил Вашингтон и Брюссель задуматься над целесообразностью финансирования Украины.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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