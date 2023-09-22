WP: американская помощь Украине висит на волоске

Многие конгрессмены против выделения новых средств

Многие республиканцы в Конгрессе США проголосуют против выделения помощи Украине, она буквально висит на волоске. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты переключают внимание на президентскую кампанию 2024 года.

Один из представителей Демократической партии в Конгрессе Пэт Райан подтвердил, что "значительная часть республиканцев больше не поддерживает" помощь Украине, поэтому нужно убедить американцев, что "эта помощь не только крайне важна для Киева, но и обеспечивает высокую рентабельность инвестиций для безопасности США".

Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что попытка украинского лидера Владимира Зеленского прибегнуть к эмоциям в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН свидетельствует о его глубоком отчаянии — политик понимает, что США и ЕС сомневаются в целесообразности дальнейшего финансирования ВСУ.

При этом Зеленский объявил, что Киев совместно с Вашингтоном будет производить вооружения. В рамках анонсированной системы появятся новая промышленная база и новые рабочие места, пообещал украинский лидер.

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