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WP: американская помощь Украине висит на волоске

15:39
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Многие конгрессмены против выделения новых средств

Многие республиканцы в Конгрессе США проголосуют против выделения помощи Украине, она буквально висит на волоске. Об этом пишет The Washington Post.
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Издание отмечает, что Соединенные Штаты переключают внимание на президентскую кампанию 2024 года.

Один из представителей Демократической партии в Конгрессе Пэт Райан подтвердил, что "значительная часть республиканцев больше не поддерживает" помощь Украине, поэтому нужно убедить американцев, что "эта помощь не только крайне важна для Киева, но и обеспечивает высокую рентабельность инвестиций для безопасности США".

Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что попытка украинского лидера Владимира Зеленского прибегнуть к эмоциям в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН свидетельствует о его глубоком отчаянии — политик понимает, что США и ЕС сомневаются в целесообразности дальнейшего финансирования ВСУ.  

При этом Зеленский объявил, что Киев совместно с Вашингтоном будет производить вооружения. В рамках анонсированной системы появятся новая промышленная база и новые рабочие места, пообещал украинский лидер.

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