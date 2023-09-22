Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена

Речь идет о Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий

Сергей Собянин поручил ускорить строительство новых веток Московского метрополитена – Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий. Кроме того, до 2026 года будет закуплено не менее 500 вагонов московского метро.

Рублево-Архангельская линия соединит деловой центр "Москва-Сити" с северо-западными районами внутри МКАД и за ее пределами. Поблизости от новых станций живут более 700 тыс. человек.

"Бирюлевская линия улучшит транспортную доступность таких районов, как Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Всего в них живут более 600 тысяч человек. В перспективе линию могут продлить за МКАД", – сообщили в столичной мэрии.

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