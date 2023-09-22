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Полиция Армении задержала более трех сотен протестующих в Ереване

15:48
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Парламентская оппозиция инициирует импичмент Пашиняна

Полиция Армении задержала 350 человек, участвовавших в акциях протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Такие цифры привел армянский оппозиционный национальный комитет.

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Акции протеста оппозиции начались в Армении 19 сентября, после начала военной операции ВС Азербайджана против Нагорного Карабаха. Митингующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. К акциям протеста, которые проходят в разных частях Еревана, присоединились студенты ряда вузов.

Действия по отстранению премьера и его правительства от власти координирует национальный комитет. Парламентская оппозиция при участии партии "Дашнакцутюн" инициирует процесс импичмента Пашиняна, передает ТАСС.

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