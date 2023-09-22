Времена меняются: какое будущее ждет Совбез ООН

Судьба важнейшего элемента мировой архитектуры безопасности - в тумане

78-я сессия Генассамблеи ООН не заладилась с первых дней. В этом году в Нью-Йорк не приехали лидеры четырех из пяти стран - постоянных членов Совета безопасности. И это явно плохой знак не только для самой площадки, но и непосредственно для Байдена. Так откровенно и на таком высоком уровне американского президента еще никогда не игнорировали. В связи с этим британская газета Economist даже опубликовала статью, больше похожую на некролог Байдену и ООН.

"Си Цзиньпин и Владимир Путин редко посещают сессии Генассамблеи. Неожиданностью стало то, что Риши Сунак и Эмманюэль Макрон, лидеры Великобритании и Франции, покинули сцену ООН. Реальная политическая ценность смещается в другие места", - говорится в материале.

Необходимость срочно реанимировать ООН даже вынесли в тему 78-й сессии Генассамблеи - "Восстановление доверия и возрождение глобальной солидарности". Но, открывая высокую неделю, генсек ООН Антониу Гутерриш признался – чудес не ждет.

Возможно, он и избавился от иллюзий, но вот лидеры стран коллективного Запада все еще предпочитают существовать именно в вымышленной реальности. Так, например, Джо Байден уже второй раз за свой президентский срок с трибуны ООН призвал начать реформирование организации, но его тон и риторика явно говорят о том, что все предложения направлены лишь на одно – на усиление лидерства Америки. По крайней мере, именно такой вывод сделали китайские журналисты, внимательно изучив речь Байдена.

Мало того, что Байден опять во всех грехах обвинил Россию, он к тому же в очередной раз дал понять, что ни о какой многополярности мира речи быть не может – все страны должны подчиниться Америке, потому что только у Вашингтона есть план по спасению. И одобрять новых членов Генассамблеи ООН будет тоже Америка.

Важный нюанс – США действительно нужно больше голосов, только они должны звучать в унисон с голосом Вашингтона, остальные варианты даже не рассматриваются. В этом и есть принципиальная разница между теми реформами, которые предлагает Америка, и теми, которые предлагает Россия.

"Соединенные Штаты, в частности, выступают за то, чтобы постоянными членами Совета безопасности стали их союзники – Германия и Япония. Ну и для проформы они также поддерживают вступление в Совбез Индии, на укрепление партнерства с которой они рассчитывают в рамках их антикитайской политики. И Африки в том или ином виде", - объяснил Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.

Россия, в отличие от Америки, выступает за настоящее многообразие. В противном случае ООН просто превратится в очередную площадку, напоминающую G7 и НАТО, где все играют на стороне и по правилам Вашингтона.

Владимир Путин: "Стоит подумать, чтобы структура ООН, в том числе ее Совета безопасности, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов. Ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем принято считать сегодня, и такой рост их влияния, безусловно, позитивен".

Только вот Америка не собирается лишать себя безоговорочного доминирования, у нее другие цели – сделать так, чтобы в ООН Россия сидела на последнем ряду и вообще не имела ни права голоса, ни поддержки от других стран.

"Они добились, например, выхода России из Совета по правам человека. Вот сейчас они хотят так или иначе ограничить полномочия России в Совете безопасности – отсюда разного рода дикие инициативы по преодолению права вето или на ограничение право вето", - продолжает Суслов.

Активней всех дикие инициативы поддерживает предводитель киевского режима. По версии Зеленского, ООН нужна только одна реформа – лишение России права голоса. Смешное требование от представителя страны, которая даже не входит в постоянный состав Совета безопасности и голос которой в принципе не имеет веса ни в одной международной организации.

На этот бред Зеленского оперативно отреагировали его так называемые европейские друзья, а именно Германия в лице министра иностранных дел. Анналена Бербок прозрачно намекнула, что Володя не в себе и Украина даже не должна мечтать ни о каком равенстве. Как минимум - Берлин больные фантазии Киева точно поддерживать не собирается.

Для Украины слова Бербок крайне унизительны, тем более что Зеленский явно рассчитывал на другую реакцию. Ведь он даже пытался выбить для ФРГ местечко среди постоянных членов Совбеза ООН – правда, эту инициативу Берлин явно не оценил, зато замминистра иностранных дел Польши оценил. Негативно. \

Увы, но лидеры не всех стран способны понять очевидные вещи. А некоторые, похоже, даже не в курсе, что ООН – это площадка не для выяснения отношений, а место, где все нации мира могут собираться вместе, обсуждать общие проблемы и находить общие решения, которые принесут пользу всему человечеству. По крайней мере, до сих пор именно эти слова написаны на сайте организации.

"Сегодня Запад обращается к уставным нормам и принципам выборочно, от случая к случаю, исключительно сообразно своим корыстным геополитическим потребностям. Это неизбежно ведет к расшатыванию глобальной стабильности", - подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.

Поэтому прежде чем что-то реформировать в ООН, надо вспомнить и соблюдать правила существующие. Иначе весь мир все же будет жить так, как уже спланировали в Америке.

"Не повысится безопасность в мире, потому что источником опасности являются Соединенные Штаты, их агрессивная политика. Они предлагают совершенно новый проект, который описывается администрацией Байдена как "мир, основанный на правилах". То есть мир, основанный на желаниях Соединенных Штатов", - отметил Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества.

Печальная история - хотя бы потому, что ООН была создана после Второй мировой войны Россией, Америкой, Великобританией, Францией и Китаем. Пятеркой, победившей фашизм. С целью предотвращать будущие войны. И вот теперь Организация Объединенных Наций может просто исчезнуть, не зря же Байден настаивает на том, что история не должна диктовать будущее. Идеальный лозунг для тех, кому все равно, чьим правилам подчиняться.

Вера Щирова, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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