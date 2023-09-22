Контрнаступление ВСУ три месяца разбивается о российскую оборону: что важно знать

Даже США признают, что планы Киева провалились

Характерный свист ракет в четверг слышали во многих регионах Украины. Серия взрывов прогремела в Киевской, Львовской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской областях. В Харькове целью стал танковый ремонтный завод. Похоже, уничтожен был целый цех. Впервые с окончания зимы ВКС России нанесли чувствительный удар и по энергосистеме. Перебои с электричеством фиксировались в пяти областях.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены".

В Черкассах уничтожен отель, в котором размещались иностранные наемники. Местные власти об этом, конечно, умолчали, но предусмотрительно оцепили три квартала. И долгое время никого не подпускали к месту разбора завалов. Но в кадр все равно попал мужчина в одежде цвета хаки. А на улице раздавались хлопки, похожие на взрывы патронов.

Увеличение числа иностранных инструкторов местные жители отмечали еще накануне так называемого контрнаступления. На полигоне под Черкассами зарубежные специалисты обучали подразделения ВСУ. Впрочем, теперь Киеву придется опасаться не только ракет и ударных беспилотников. Вот российский барражирующий боеприпас поражает самолет противника на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога. А это – как минимум 100 километров от линии фронта.

На этой неделе новейшие и уже хорошо зарекомендовавшие себя образцы вооружений показали президенту в Ижевске. Дроны-камикадзе уже стали грозой натовской техники на линии фронта. С их помощью уничтожают танки, бронемашины, системы ПВО и ведут контрбатарейную борьбу, поражая в том числе американские 155-миллиметровые гаубицы М777.

На заседании Военно-промышленной комиссии Владимир Путин в очередной раз напомнил, что стратегическая задача - своевременное и полноценное обеспечение войск. Президент отметил – результаты есть, объемы производства выросли в разы.

Владимир Путин: "По итогам восьми месяцев текущего года организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только в целом выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции. К примеру, объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения – в три раза. Вместе с тем нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО".

Защита воздушного пространства – одна из приоритетных целей. Киев постоянно пытается атаковать гражданскую инфраструктуру в российских регионах. Только в четверг наше ПВО сбило 75 украинских беспилотников - и это не считая переданных Западом крылатых ракет.

Потребности Вооруженных сил дополнительно обсудили и на заседании Координационного совета.

"Кратно увеличился выпуск востребованных образцов. За первые восемь месяцев он выше по отношению даже не к соответствующему периоду, а ко всему прошлому году. Это касается и ключевых видов боевой техники, изготовление которых выросло более чем вдвое, а также автомобилей, систем связи, средств радиоэлектронной борьбы и разведки", - отметил премьер Михаил Мишустин.

Результаты работы в тылу хорошо видны на фронте. Масштабное контрнаступление ВСУ вот уже три месяца разбивается о нашу оборону. В США наступление сдержанно называют длительным, тяжелым и кровавым. По словам председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, вернуть территории Киев не сможет.

"Наступление, хоть и значительное, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены. Даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян, что является более широкой стратегической целью Зеленского", - сказал он.

При этом выбить получается чаще на словах чем на деле. Вот так, например, выглядит Клещеевка – там по-прежнему идут бои. Хотя по словам Зеленского, село якобы уже неделю как взяли.

В Киеве ищут виновных в провалах. По данным ВВС, одним из них может стать главком ВСУ Валерий Залужный. Следствие о потере Украиной южных областей якобы идет уже полтора года. Показания дали уже более полусотни высокопоставленных военнослужащих. И это не добавляет им уверенности. Украинские формирования могут не просто остановить бессмысленное контрнаступление, но и поднять мятеж, заявил Сеймур Херш. Журналист, известный расследованиями преступлений американцев во Вьетнаме и Ираке, а также подрыва "Северных потоков", поделился очередными данными от своих источников: "Значительная часть представителей американского разведывательного сообщества считает, и в этом они опираются на полевые сводки и данные технической разведки, что деморализованная украинская армия отказалась от возможности преодолеть плотно заминированные трехуровневые линии российской обороны. Реальность такова, что у потрепанной армии Владимира Зеленского больше нет никаких шансов на победу. Война продолжается, потому что Зеленский на этом настаивает, рассказал мне чиновник, имеющий доступ к свежим данным разведки".

Потери ВСУ при этом катастрофические. Например, количество инвалидов на Украине за полтора года выросло на 300 тысяч, сообщили в Министерстве социальной политики. Британский телеканал Sky news озвучил еще более страшную статистику - за 18 месяцев провели в 10 раз больше операций по ампутации конечностей, чем за 20 лет американской войны в Ираке и Афганистане. Протезированием занимаются западные фонды. В планах – открытие клиник на Украине. Бизнес пока не прибыльный, зато поле для экспериментов бескрайнее. Ведь украинцы для Запада - лишь подопытные, о которых после использования никто не вспоминает.

Человеческие ресурсы Киева явно на исходе. Вслед за ограниченно годными, больными и женщинами в ряды ВСУ предлагают призывать детей. В Минобороны Украины даже запустили агитационный ролик для подростков-геймеров. Пока украинские подростки и их родители обдумывают предложение, от которого невозможно отказаться, в Мариуполе школьники готовятся к открытию отремонтированного Центра детского и юношеского творчества. Занятия начнутся в ближайшие дни. Также петербургские строители завершили возведение очередного микрорайона: шесть жилых домов, садик и современная школа на 1100 человек.

"Оборудована хорошая столовая на 550 человек, комфортный актовый зал, предусмотрены три спортивных зала, в том числе один для маломобильных групп. Также данная школа предусматривает вечернее и дополнительное образование детей. Предусмотрено также в школе большое спортивное ядро: площадки для мини-футбола, для игры, предусмотрели также большой стадион", - рассказал Алексей Кожевников, военный строитель.

А в Херсонской области в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" появилось свое "Движения первых". Организация, созданная по инициативе президента в прошлом году, объединяет школьников со всей страны и помогает им реализовать свои мечты. Свой первый вклад в будущее России они уже внесли – высадили аллею деревьев.

Никита Васильев, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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