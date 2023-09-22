Поражение Армении: ответы на главные вопросы по ситуации с Карабахом

Тысячи беженцев находят спасение на базе российских миротворцев

В Ереване митинги. Люди кулаками пытаются достучаться до своего правительства. Оппозиционные политические силы сообщили о начале круглосуточных акций. Цель - "в кратчайшие сроки совершить смену власти и защитить армян в Нагорном Карабахе".

Люди не согласны с решением своего руководства признать Карабах территорией Азербайджана. Но, как говорится, уже поздно. Ведь ещё в конце прошлого года в Праге прошли переговоры с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Турции Реджепа Эрдогана, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Франции Эмманюэля Макрона и главы евросовета Шарля Мишеля. Было подписано заявления, в котором Баку и Ереван подтвердили взаимное признание территориальной целостности стран по состоянию на 1991 год.

"Территория в 86600 квадратных километров включает Нагорный Карабах. Но следует отметить, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате диалога Степанакерт - Баку", - заявил в мае 2023 года Никол Пашинян.

Иными словами, он подтвердил: Нагорный Карабах - это Азербайджан. И точка. Идеалы и мечты, ради которых сражались и умирали тысячи армян, начиная с восьмидесятых годов прошлого века, были перечеркнуты росписью Никола Пашиняна. И сейчас Баку просто забрал себе то, что десятилетиями считал своим.

"В ходе антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана, гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями. С применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале нашей армии, выводятся из строя только легитимные военные цели", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

До момента отказа Армении от Нагорного Карабаха российские миротворцы, благодаря которым в том числе дважды прекращались боевые действия в регионе, наблюдали за соблюдением режима прекращения огня на спорных территориях. А территория взяли - и перестали быть таковыми. Поэтому призывы к русским солдатам защитить Нагорный Карабах и Армению в рамках Договора о коллективной безопасности - это всего лишь безосновательные, но у уже привычные со стороны армянских политиков требования: русский солдат - помоги.

"Война 2020 года, к которой Армения оказалась полностью неготовой и была разгромлена. Как на это отреагировало армянское общество? Они снова избрали Пашиняна и его партию. Снова дали им власть. А теперь в этом виновата Россия. Они выбрали. Это их выбор. Платите за этот выбор сами", - отреагировал политолог Юрий Светов.

Никол Пашинян отказался от участия Вооруженных сил своей страны в учениях стран ОДКБ. Даже отозвал своего представителя и позвал в страну американских солдат для проведения армяно-американских учений. Для занятий с заокеанскими солдатами был выбран учебный центр "Зар" - место дислокации подразделений армянской миротворческой бригады. Но не там, а на базе российских миротворцев сейчас находятся более пяти тысяч беженцев, которые хотят покинуть регион. Азербайджанские войска блокируют Лачинский коридор, потому что вместе с женщинами и стариками могут уйти те, кого Баку считает военными преступниками и требует их выдачи.

"Конечно, здесь возникают другие вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом наших миротворцев. Это правда. Мандат еще действует. А вопросы гуманитарного характера, недопущения там каких-то этнических чисток, конечно, они никуда не делись, я с этим полностью согласен. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили всегда нам и до сих пор говорят, не заинтересовано в каких бы то ни было этнических чистках. Более того, наоборот, заинтересовано в том, чтобы этот процесс происходил мягко", - указал Владимир Путин.

Именно российские миротворцы, а не армянские и уж тем более американские, стали теми, кто сегодня спасал армян из самых опасных районов. На руках выносили из-под обстрелов детей и раненых. Охраняли, лечили, кормили. И гибли за них.

"20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", - сообщили в Минобороны России.

Одним из погибших оказался заместитель командующего российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - Иван Ковган. Лично проверял посты. После того, как стало понятно, что, не разобравшись в ситуации, огонь открыли военнослужащие Азербайджана, президент страны Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину. Стрелявшие солдаты уже под следствием. Их командир отстранён.

В ходе разговора президенты обсудили шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Договорились активизировать работу в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном. Звонил российскому президенту и Никол Пашинян, в разговоре с которым Владимир Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта. Высказал надежду на дальнейшую стабилизацию ситуации. Подтвердил, что российские миротворцы, в том числе военные медики, продолжают работать.

И если Пашинян, несмотря на то, что в Нагорном Карабахе проживают 120 тысяч этнических армян, просто самоустранился во время боевых действий, то руководство Азербайджана, за исключением инцидента с российскими миротворцами, явно довольно результатами так называемой антитеррористической операции. Советники Алиева и аналитики, наблюдая за метаниями Никола Пашиняна, все просчитали правильно. В Баку и стоящей за его спиной Анкаре отлично знают цену западным обещаниям и поэтому понимали: неважно, что Запад обещал Еревану, на помощь они не придут. Единственные, кто могли бы помочь, - это российские миротворцы. Но и это препятствие было устранено именно Николом Пашиняном, который отказался от претензий на Нагорный Карабах.

"Это сильно обезоружило миротворческую миссию по той простой причине, что ситуация, которая сейчас происходит в Карабахе, является внутренним делом Азербайджана - в соответствии с заявлениями, сделанными армянским руководством", - отметил Алексей Мухин, политолог, генеральный директор Центра политической информации.

Заявления и поступки были недвусмысленными. Буквально за последний месяц Пашинян совершил целый ряд антироссийских демаршей. Звучали и обвинения в адрес наших миротворцев. Свою жену Анну Акопян отправил в Киев на саммит, организованный женой Зеленского. Та еще передала Украине армянскую гуманитарную помощь и даже съездила в Бучу. Жест без сомнений политический, ведь ранее руководство страны в вопросах украинского конфликта занимало нейтральную позицию. Аналитики отмечают: Ереван идет по дорожке, выложенной США желтым кирпичем. Ранее на ней уже поскользнулись Тбилиси и Киев.

"Первым был Саакашвили. Потом избрали Порошенко, потом Зеленского, потом Пашиняна. Вот в Грузии, похоже, отрезвление произошло. И власть, не испытывая никакой симпатии к России, тем не менее развивает нормальные отношения. Понимая, что это взаимовыгодный характер носит. На Украине этого отрезвления не произошло. И в Армении то же самое", - считает политолог Светов.

Живущие в Нагорном Карабахе армяне считают, что Пашинян, по сути, бросил Степанакерт и всех их. Уже начался исход армян из региона, и они точно не простят. Такими темпами и Ереван потерять не долго. Такую сейчас податливую на уговоры Армению окружают совсем не дружественные ей Азербайджан, Грузия и Турция. Имеющийся уже исторический опыт недвусмысленно намекает, что армяне могут повторить судьбу курдов - самой большой в мире нации без собственного государства.

Дмитрий Гусев, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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