Le Figaro: Польша нанесла удар по Украине отказом в поставке вооружений

Киев потерял главного союзника в Европе

Отказ Варшавы от поставок современных вооружений ВСУ нанес сокрушительный удар по оборонительному потенциалу Киева, передает издание Le Figaro со ссылкой на комментарии политических аналитиков.

Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом произошел на фоне отказа Польши осуществлять транзит украинского зерна через свою территорию. По данным информагентства PAP, Варшава, Братислава и Будапешт объявили бойкот координационной платформе ЕК по вывозу сельскохозяйственной продукции из Украины в страны Европы. Позднее на эту новость отреагировал украинский чиновник Тарас Качка, отметив, что киевский режим планирует направить жалобу в ВТО из-за зернового эмбарго в отношении Украины.

"Заявление Варшавы стало настоящим ударом для Украины", - заявил аналитик издания, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом авторы публикации подчеркнули, что такие действия политического истеблишмента Польши свидетельствуют о политических разногласиях между Варшавой и Киевом. Уточняется, что Польша на протяжении 18 месяцев поддерживала Украину в противостоянии с Россией, передавая ВСУ вооружения и боеприпасы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не планирует передавать Киеву военную технику. По мнению президента, в условиях геополитической нестабильности в Европе Польша не имеет возможности финансировать Украину.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"