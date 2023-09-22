Запад устал от Зеленского: главные политические новости пятницы

Поездка в США принесла президенту Украины сплошные разочарования

Красная дорожка у Белого дома и чета Байденов, лично встречающая украинских гостей, - это, пожалуй, единственное, что осталось неизменным с декабря прошлого года, когда Зеленский впервые приезжал в Вашингтон выпрашивать американские деньги. На сей раз никаких торжеств и лишнего внимания. Трехчасовая беседа за закрытыми дверями и короткое сообщение для прессы о новом пакете помощи в пять раз скромнее прежнего - всего на 325 миллионов долларов. Дальнобойные ракеты ATACMS Киев не получит. Дадут ПВО, кассетные снаряды. Ну и давно обещанные танки "Абрамс" в качестве утешительного приза. Чтобы был повод и дальше врать украинскому народу о мифических успехах.

Приедут только 10 штук, пишет Politico. Остальные два десятка - когда-нибудь потом. И даже это не изменит ситуацию на поле боя, уверены западные эксперты. "Абрамсы" предназначены для использования в сухом климате и с наступлением распутицы просто завязнут где-нибудь, не доехав до фронта.

В Конгрессе лидера украинского режима тоже ждали одни разочарования. В этот раз выступить перед американскими законодателями его не пустили. Пришлось использовать черный вход - неофициально встречаться с ястребами из обеих партий и клянчить новые транши. Речь о поддержке в размере 24-х миллиардов долларов. Только вот время для поездки с протянутой рукой Зеленский выбрал максимально неудачное. Внешний долг США на днях превысил космические 33 триллиона долларов. Правительству грозит шатдаун. Республиканцы требуют резко сократить лишние расходы. И в первую очередь под нож хотят пустить содержание Украины. Потому что проект этот - провальный и мутный.

"Они отменили выборы. Они запрещают политические партии, захватывают церкви, арестовывают священников. Никакая это не демократия. Это коррумпированный режим. Кроме того, у нас нет денег. А когда мы занимаем больше денег, это приводит к росту инфляции, к большей вероятности рецессии в нашей стране", - заявил Рэнд Пол, сенатор от штата Кентукки.

То, что заокеанские хозяева от него порядком устали, Зеленский и сам уже прекрасно осознает. Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет: когда Владимир Александрович узнал, что Индия не пригласила его на саммит G20, очень обиделся именно на Вашингтон. Подумал, что это инициатива американцев.

Хотя это было решение принимающей стороны, то есть Индии, Зеленский расценил происходящее как знак того, что поддержка США стала более ограниченной. И начал еще больше опасаться за судьбу Украины после американских выборов 2024 года", - говорится в статье.

Правда в том, что Вашингтон в последнее время действительно не слишком активно наседает на своих союзников в вопросах поддержки киевского режима. В частности - на Польшу, которая открыто конфликтует с Украиной.

В Польше скоро парламентские выборы. И в Вашингтоне понимают: если Варшава хочет, чтобы правящая партия снова победила, ей необходимо публично ставить Киев на место. Таков запрос общества - поляки возмущены поведением соседей. При этом чем больше крепнут в Европе антиукраинские настроения, тем активнее чиновники стараются сеять русофобские. Урсула фон дер Ляйен, к примеру, дошла до того, чтобы возложить на Москву ответственность за атомную бомбардировку Хиросимы.

Характерно, что про США, которые, собственно, и сбросили в августе 1945-го бомбы на японское гражданское население, глава Еврокомиссии не сказала ни слова. И вот как раз это, отметили в российском МИДе, воистину отвратительно и очень опасно.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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