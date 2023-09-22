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МИД: заявления главы Южной Кореи наносят ущерб отношениям с Россией

16:59
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Позиция Сеула создает неблагоприятную обстановку для взаимовыгодного сотрудничества

Антироссийские высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Еля в ходе его выступления на Генеральной Ассамблее ООН могут нанести непоправимый ущерб отношениям Москвы и Сеула. Об этом в ходе очередного брифинга заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.  

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Напомним, что накануне президент Южной Кореи осудил политическое руководство России из-за официального визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивосток. По его мнению, укрепление отношений Москвы и Пхеньяна в военной области угрожает безопасности и стабильности в регионе.

"С российской стороны привлечено внимание к недружественным высказываниям президента РК Юн Сок Еля в адрес России в ходе его выступления на сегменте высокого уровня 78-й сессии ГА ООН, наносящим серьезный ущерб российско-южнокорейским отношениям", - заявил Руденко, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что подобного рода заявления южнокорейского лидера в отношении России не только создают "неблагоприятную" обстановку для развития взаимовыгодного сотрудничества между странами.

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