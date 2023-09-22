Выполнение социальных обязательств является приоритетом государства

Правительство завершило подготовку трехлетнего проекта бюджета на следующий год и плановый период 2025-2026 годов. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он подчеркнул - выполнение социальных обязательств является приоритетом государства. Потому при подготовке главного финансового документа страны учитывали поддержку льготных категорий россиян. Так, по поручению Президента уже с 1 января следующего года МРОТ превысит 19 тысяч рублей. Также вырастут зарплаты более 4,5 миллионов граждан.

Еще одна важная статья - финансирование медпомощи в регионах. Оно увеличится примерно на 13,5%. На маткапитал заложено более полутора триллиона рублей. На выплату единого пособия - почти 4,5 триллиона.

Предусмотрены средства на поддержку образования, здравоохранения и промышленности. В бюджете заложены и финансовые ресурсы на укрепление обороноспособности страны, технологическое развитие и интеграцию новых регионов. Отдельной строкой - помощь участникам СВО.

"Сегодня также в повестке - вопрос, который касается прав участников СВО. Ведем такую работу в том числе через государственный фонд "Защитники Отечества", который был создан по инициативе Президента. правительство направит этой структуре грант в размере более 5 миллиардов рублей. Это позволит оказать помощь участникам и ветеранам СВО и их близким, в том числе в реабилитации в трудоустройстве в обучении, в предоставлении необходимой юридической помощи. Ну и целый ряд мер, которые востребованы подопечными организациями и членами их семей в каждом российском субъекте", - указал премьер.

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