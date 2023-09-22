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Боррель назвал ЕС травоядным животным в мире хищников

17:29
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Украинский кризис заставил Евросоюз вновь применять силовые инструменты

Ведущие страны Европейского союза является "травоядными животными в мире хищников". Об этом в ходе интервью изданию The Guardian глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.   

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"Мы травоядные в мире хищников", - заявил Боррель, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что, несмотря на доминирование в глобальной политики "силовых" инструментов, ведущие страны ЕС все еще продолжают применять методы "мягкой силы" для влияния на структуру международных отношений. По его словам, страны-участницы объединения должны продолжать исповедовать принцип "верховенства закона" ради обеспечения геополитической стабильности на европейском континенте.  

Он также добавил, что эскалация украинского кризиса в начале 2022 года заставила отдельные страны ЕС вновь увеличивать траты на оборонительные расходы. Иными словами, внешнеполитическая стратегия Брюсселя провалилась на фоне возникновения нового глобального конфликта в Европе, заключил дипломат.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что эскалация конфликтной ситуации между Москвой и Киевом заставила Варшаву значительно увеличить оборонительные расходы. По мнению польского лидера, на данный момент профильные ведомства страны занимаются закупкой передовых вооружений для защиты собственных границ.

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