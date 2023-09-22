Боррель оправдал провал контрнаступления ВСУ минными полями

Страны Запада должны финансировать Киев "до победного конца"

Наступательные действия ВСУ захлебнулись из-за масштабных минных полей в зоне военной спецоперации. Об этом в интервью изданию The Guardian заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Украина заминирована на одну треть, и для Украины было бы самоубийством провести полномасштабное контрнаступление", - заявил Боррель, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что для реанимации украинского контрнаступления страны "коллективного" Запада должны продолжить оказывать ВСУ военную и финансовую помощь. По его словам, американские и европейские политики обязаны принимать решения относительно поставок новых вооружений Киеву "быстрее и эффективнее".

Ранее анонимный источник из офиса президента Украины заявил, что Анкара перестала поставлять Киеву оружие и боеприпасы. По данным издания "Резидент", отказ Турции передавать киевскому режиму вооружения свидетельствует о "тайных" договоренностях Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана.

Примечательно, что затем от финансирования ВСУ отказался главный союзник Украины – Польша. По словам президента республики Анджея Дуды, Варшава больше не будет передавать Киеву вооружения из-за полного истощения оборонно-промышленного комплекса страны.

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