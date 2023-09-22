Китай и Сирия выступили против односторонних санкций

Пекин и Дамаск будут противодействовать гегемонии Запада

Пекин и Дамаск выступают против односторонних рестрикций Запада в отношении других стран, передает информагентство РИА Новости со ссылкой совместное заявление Китая и Сирия по случаю установления стратегического партнерства между странами.

Как уточнили в заявлении, Китай и Сирия будут прикладывать все усилия для противодействия применению силовых инструментов в отношении развивающихся стран. Примечательно, что, по мнению экспертного сообщества, такие высказывания Пекина и Дамаска свидетельствуют о создании нового центра силы для предотвращения влияния Вашингтона и Брюсселя на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

"Мы выступаем решительно против любых форм гегемонии, включая применение незаконных односторонних санкций и ограничительных мер против других стран", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, КНР и Сирия продолжат укреплять сотрудничество в рамках региональных и международных организациях. Отмечается, что цель стратегического партнерства между странами заключается не только в обеспечении глобальной стабильности и порядка, но и в контроле за соблюдением Устава ООН.

Ранее в МИД Китая сообщили, что Пекин разработал план мирного урегулирования конфликтной ситуации на Украине. По мнению китайских дипломатов, участники украинского кризиса должны отказаться от "менталитета" холодной войны и прекратить боевые действия. Помимо этого, во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, несмотря на "ухищрения" стран "коллективного" Запада, Китай продолжит прикладывать усилия для снятия односторонних санкций в отношении России.

Позднее на план Китая по дипломатическому урегулированию украинского кризиса отреагировал президент России Владимир Путин, отметив, что китайская инициатива может быть использована в качестве основы для потенциального мирного соглашения. По мнению российского лидера, реализация плана возможна лишь при условии готовности Украины и их кураторов к возобновлению переговорного процесса.

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