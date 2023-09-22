Высказывания украинского лидера повергли в шок всю мировую общественность

Инициатива украинского лидера Владимира Зеленского об изменении Устава ООН не имеет смысла. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Недавнее выступление Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН вызвало бурю эмоций у экспертного сообщества стран "коллективного" Запада. Так, например, политический аналитик Блез Мэлли крайне негативно оценил некоторые тезисы украинского лидера, уточнив, что после таких "глупых" заявлений США и ЕС, вероятно, откажутся от дальнейшего финансирования киевского режима.

Как отметил аналитик, высказывания президента Украины Владимира Зеленского повергли в шок всю мировую общественность. По мнению Соскина, особого внимания заслуживает инициатива главы киевского режима относительно изменения некоторых положений Устава ООН.

"Заявления по изменению Совета Безопасности ООН. Это смешно", – заявил Соскин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший президентский советник подчеркнул, что критическая реакция "либеральных" СМИ Запада на поездку Зеленского в США свидетельствует о "тотальном" провале внешнеполитической стратегии Украины. По его словам, позиция американского Конгресса в отношении украинского лидера является неопровержимым доказательством этого.

Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что попытка президента Украины Владимира Зеленского прибегнуть к эмоциям в ходе выступления на заседании СБ ООН свидетельствует об его отчаянном положении. По мнению военного аналитика, глава киевского режима пытался таким образом выклянчить у Запада очередной пакет финансовой помощи.

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