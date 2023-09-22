Форум "В центре добра" пройдет в Москве 25 сентября

В рамках форума состоятся модерационная сессия, фотовыставка некоммерческих организаций, встреча с медийной личностью

В понедельник, 25 сентября, в Москве состоится региональный форум по развитию и поддержке волонтерских организаций в университетах "В центре добра", сообщил ресурсный центр "Мосволонтер".

"25 сентября на территории Центра международной торговли пройдет первый региональный форум по развитию и поддержке волонтерских центров в университетах – "В центре добра". В рамках форума состоятся модерационная сессия, фотовыставка некоммерческих организаций, а также будет организована встреча с медийной личностью", – сказано в сообщении.

Москвичей приглашают принять участие в мероприятии в качестве участников.

"Требования – участниками могут быть сотрудники университетов, руководители и активисты волонтерских центров", – указали в "Мосволонтере".

Подробная информация представлена здесь.

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