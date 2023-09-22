Собянин объявил об открытии нового парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

За последние годы эти районы стали еще комфортнее для жителей

Новый парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы создали с учетом пожеланий местных жителей. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

"Создали новый парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы. Проект разрабатывали с учетом пожеланий местных жителей. Перед нами стояло несколько задач: убрать многочисленные заборы, чтобы люди могли свободно гулять; очистить и реабилитировать территории; создать новые функциональные зоны и площадки. Все удалось. В районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово, где живут больше 280 тыс. человек, появилось крупное пространство для отдыха", – написал мэр.

При этом столичный мэр подчеркнул, что за последние годы эти районы стали еще комфортнее для жителей: тут привели в порядок ул. Шипиловская и Ореховый бульвар, создали общественное пространство в Гурьевском проезде. По его словам, было открыто новое здание школы на ул. Ясеневая, а годом ранее – детский сад на 345 мест.

"После комплексной реконструкции вновь принимает пациентов детская поликлиника №12 филиала №1, в ближайшее время по новому медицинскому стандарту заработают две обновленные взрослые поликлиники – №214 и №166, филиал №3. На юге Москвы создали первый в городе центр сопровождаемого проживания "Гурьевский". Каширское шоссе на пересечении с МКАД сделали удобнее для маломобильных горожан", – добавил Собянин.

Градоначальник также напомнил, что были отремонтированы детская школа искусств "Родник" и построен спорткомплекс школы олимпийского резерва "Юг". А для старшего поколения начали работу центры московского долголетия.

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