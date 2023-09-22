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Французский политик потребовал избавиться от главы ЕК после слов о России

19:42
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Такие высказывания являются частью коварного плана Запада по манипулированию общественным сознанием

Недавнее высказывание главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывает на попытку манипулирования общественным мнением. Об этом на своей странице в Twitter написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

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Напомним, что накануне глава ЕК обвинила Россию в применении Россией ядерного оружия против мирных жителей Японии в 1945 году. По мнению высокопоставленной чиновницы, именно Москва скинула ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Позднее на эту новость отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что такие высказывания в отношении Кремля могут привести к новому витку напряженности между Москвой и Западом.   

"Вот так пытаются манипулировать толпой, заставляя их поверить, что бомбу на Хиросиму и Нагасаки сбросила Россия, а не Америка", - написал Филиппо, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом французский парламентарий подчеркнул, что подобного рода заявления представителей исполнительных органов ЕС являются "неприемлемыми". По его словам, ведущие страны Европы должны "избавиться" от такого некомпетентного политика, как Урсула фон дер Ляйен.

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