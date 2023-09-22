NBC: Байден сообщил Зеленскому о планах отправить Украине ATACMS

Вашингтон принял решение передать ВСУ небольшую партию ракет

Американский лидер Джо Байден решился передать ВСУ "небольшую партию" дальнобойных ракет ATACMS, передает новостной телеканал NBC со ссылкой анонимный источник из администрации действующего президента США.

Напомним, что украинские чиновники уже на протяжении года пытаются добиться от западных партнеров предоставления ВСУ оперативно-тактических ракет ATACMS. Так, например, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба неоднократно призывал Вашингтон передать киевскому режиму данный тип вооружений. По мнению дипломата, такие ракеты позволят в значительной степени увеличить оборонительный потенциал военнослужащих ВСУ в зоне военной спецоперации.

"Президент Джо Байден сказал Владимиру Зеленскому, что США предоставят малое количество дальнобойных ракет", - заявил собеседник новостного телеканала, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом пожелавший сохранить свою анонимность американский чиновник подчеркнул, что Вашингтон планирует передать Киеву ракеты дальнего действия ATACMS в "кассетном исполнении".

Ранее журналисты издания Foreign Policy сообщили, что американские ведомства одобрили передачу ВСУ баллистических ракет ATACMS. По данным анонимного собеседника издания, несмотря на одобрение профильных ведомств США, окончательное решение в этом вопросе будет принимать нынешний хозяин Белого дома Джо Байден.

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